"قالت لي إنت عيل".. عامل يعترف بتفاصيل قتل شقيقته

"أنا قتلتها علشان مرضيتش تسمع كلامي وتنفذ طلابتي وقالتلي انى عيل امشي"، بهذه الكملات اعترف عامل بتفاصيل قتل شقيقته، وأكد أنه عقد النية على قتلها خاصة أنه توجه إلى منزلها ثالث أيام العيد وطلب منها العودة للمنزل والإقامة معه فرفضت الانصياع له، فأمسك بسكين المطبخ وسدد طعنات ولم يتركها إلا جثة هامدة، وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس شاب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقته طعنًا بالسكين انتقامًا منها لعدم طاعتها له ورفضها تنفيذ طلباته.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم توجه إلى شقة شقيقته التي تقيم بمفردها في دار السلام، وتشاجر معها وطعنها بالسكين في رقبتها وتركها حتى ماتت دون إغاثتها ونقلها للمستشفى.

وكشفت أجهزة الأمن في القاهرة غموض وملابسات العثور على جثمان المجني عليها من قبل جيرانها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، سائق.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور ضبط وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.