ضبط مطحن يتلاعب في تعبئة الدقيق المدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، من ضبط مطحن خاص لتعبئة الدقيق المدعم للدولة، لتلاعبه فى أوزان الأجوالة، والاستيلاء على الفارق من الحصص اليومية المنتجة، لبيعها فى السوق السوداء بغرض التربح، والإضرار بالمال العام.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المطاحن المنتجة للدقيق المدعم للدولة، وبالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، وبحملة ضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، تم ضبط مطحن خاص بمدينة كفرالزيات مخصص لانتاج وتعبئة الدقيق المدعم للدولة، لقيامه بالتلاعب فى أوزان الأجوالة، المقرر بـ 50 كيلو للجوال الواحد، وبإنقاص 110 جرام من كل جوال.

وتبين التلاعب فى إجمالى حصة اليوم البالغة 5380 جوال، بمقدار إنقاص وزن 110 جرام لكل جوال، بإجمالى كمية مستولى عليها من تلك الحصة 591 كيلو و800 جرام، أى مايقدر بـ 12 جوال، بهدف بيعها فى السوق السوداء والتربح بدون وجه حق والإضرار بالمال العام.وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العام لتجرى شئونها.