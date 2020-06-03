حسن المستكاوي: "اللي بيحصل بين الأهلي وتركي آل الشيخ خناقة في شارع"

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن مجلس إدارة النادي الأهلي، كان عليه أن يحسم قراره من المستشار تركي آل الرئيس الشرفي السابق للنادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون":" المشكلة إن اللي بيشغل الوسط الرياضي ملوش علاقة بالرياضة، منمشيش ورا السوشيال ميديا، دي خناقة في شارع".

وتابع: "ليه المجلس استنى ده كله؟! هي دي المشكلة، لكن هي مش قضية الرياضة في مصر، دي قضايا ليس لها علاقة بالرياضة، ووصلنا للحال ده لأننا لا نمارس الرياضة الحقيقية، يعني ينفع أتكلم على خناقة في الشارع".

ليرد عليه الإعلامي خالد أبو بكر، رافضًا حديثه وقال: "لأ دي مش خناقة في شارع، ده النادي الأهلي، أكبر نادي في مصر وأفريقيا".

وحول محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب النادي الزمالك، قال المستكاوي: "إنه يتعرض لعنصرية ليس لها مثيل، والإعلام كله يقف صامتا، ومن يدافع عن شيكابالا يتهم بالمجاملة والنفاق".

ودعا المستكاوي، إلى عدم استئناف بطولة الدوري العام وخوض بطولة جديدة: "الأهلي يستحق بطولة الدوري بلا مناقشة، لكن مفيش قاعدة واحدة تخلينا نقول إنه بطل الدوري، لكن اللاعيبة لن تستطيع خوض 17 مباراة في فترة قصيرة، ولكن كنا المشكلة نستعد لدوري جديد ونضيف ومنظم له مواعيد محددة، ولا يجب استئناف الدوري".