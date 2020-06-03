رامي رضوان يدعو المواطنين لقراءة مقال المسلماني بجريدة الوطن

نصح الإعلامي تامر رضوان المشاهدين بقراءة مقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني والمنشور بجريدة الوطن وبوابتها الإلكترونية، تحت عنوان المتهم بيل جيتس.. دفاع عن المنطق .

ودعا رضوان خلال استضافته المسلماني في حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، المشاهدين لقراءة المقال والاطلاع عليه نظرًا لاعتماده على المعلومات والمنطق حيث يتناول جهود بيل جيتس ومؤسساته الخيرية في أعمال الوصول لأمصال للأوبئة.

واستعرض رضوان فقرات من المقال والذي نفي الادعاءات التي تم تداولها حول جهود بيل جيتس ومؤسساته للوصول لأمصال لبعض الأوبئة والأمراض وادعاءات وضعه لشريحة داخل جسم الإنسان لمعرفة تحركات الإنسان.

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