الكهرباء: برنامج القراءة الموحد للعدادات وصل لـ100% من الشركات

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن برنامج القراءة الموحد للعدادات الذي تنفذه شركة شعاع هو أحد الملفات المهمة التي تهتم بها القيادة السياسية، خصوصا وأن توجيهات القيادة السياسية تقول إنه لا بد من توصيل الكهرباء ولكن تكون بالجودة العالية وتصل لكل الناس بالجهود المطلوبة والتيار يكون منضبطا ويكون الحساب الاستهلاكي بالدقة المطلوبة.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه كانت متكررة شكوى عدم دقة الفواتير وخصوصا مع العدادت التقليدية القديمة، ومن هنا جاء برنامج القراءة الموحد للعدادات، الذي يتضمن القراءة الصحيحة للعدادت، وكلما كانت القراءة بعيدة عن العنصر البشري كلما قلت نسبة الأخطاء، بالإضافة لتوثيقه.

وتابع حمزة أن برنامج القراءة الموحد للعدادات يتضمن ذهاب قارئ العداد للوحدة السكنية وتصوير العداد، وهو مميزاته عدم العمل سوى أمام العداد من أجل أخذ صورة للعداد وفي نفس التوثيت تنتقل الصورة لمركز جمع البيانات بشركة قراءة العداد، وفي نفس الوقت لشركة الكهرباء التابع لها المواطن، وبالتالي يكون هناك ضمان أنه لن يكون هناك قراءة للعداد إلا بعد التوثيق بصورة، وصورة العداد تعطي طمأنينة للمواطن بأنه يمكن أن يعود للشركة خصوصا وأن هذه الصورة يمكن الاحتفاظ بها 3 شهور.

واستكمل حمزة أن تطبيق هذا البرنامج وصل لـ100% من الشركات الخاصة بالكهرباء.