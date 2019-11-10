قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تقوم بوضع آليات حديثة لتسجيل قراءات العدادات عن طريق التقاط صورة لضمان الدقة والتأكد من استخدامات المواطنين بدقة كبيرة، متابعا: "التجربة دي بيتم تعميمها على مستوى كل الشركات والمردود منها كويس جدا"

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه ولضمان دقة أكبر في قراءة عدادات الكهرباء تم توكيل شركة مستقلة لتلك المهمة، موضحا أن عدد المشتركين في العدادات مسبقة الدفع بات أكبر من 8 مليون مشترك، ويتم نقل الصورة بشكل أوتوماتيكي للفرع التابع له، موضحا: "الصورة بيبقى فيها قراية العداد والتاريخ والمكان".

وأكد أن أغلب قراءة العدادات لن يتم اعتمادها بدون توثيقها بصورة حتى تتأكد الشركة من استهلاك المواطن الحقيقي وبدون أي أخطاء في القراءة.