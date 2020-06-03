بسبب كورونا.. حاتم العراقي يتلقى عزاء والدته عبر السوشيال ميديا

أعلن الفنان العراقي حاتم العراقي أنه لن يقيم عزاء لوالدته التي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا واكتفى أصدقاؤه وجمهوره بمواساته عبر توتير وتقديم واجب العزاء.

وأعلنت قناة روتانا عبر صفحتها على تويتر، وفاة والدة الفنان حاتم العراقي بعد صراع مع المرض وكتبت الشركة علي صفحتها: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره‏تتقدم شركة ⁧‫#روتانا‬⁩ للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان ⁧‫#حاتم_العراقي‬⁩ وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته‏سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.