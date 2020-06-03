طارق حجي: الإعلام الأمريكي خرج عن المهنية.. و80% منه ضد ترامب

قال المفكر دكتور طارق حجي، إن 80% من الإعلام الأمريكي بالكامل ينحاز ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام الانتخابات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر "سكايب"، ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "الإعلام الأمريكي في حالة لم تخطر لي ببال، وأظن أن مجيئه من خارج المؤسسات المعروفة وهو مستقل ماديا وسياسيا، وليس ابن المؤسسات التي لم تعرف أوباما ومن قبل أوباما، ولم يخضع لقواعد اللعبة".

وتابع: "الإعلام المستقل فكرة خيالية ولكن يجب أن يؤدي وظيفته بمهنية، وكارل ماركس قال إن الآراء ليست مستقلة عن المصالح، والعالم كله يدافع عن المصالح ولكن بمهنية، والإعلام الأمريكي خرج عن مهنيته".

وأردف: "ما يحدث في أمريكا خرج عن نطاق المظاهرات السلمية، وهناك نهب للبنوك، ولا يمكن أن نؤمن بالاعتصام السلمي وندافع على ما يحدث هناك، وما يحدث دخل في نطاق الإجرام".