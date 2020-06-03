الزناتي لـ"الوطن": خصصنا دورا بمستشفى المعلمين لعزل مصابي كورونا  

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن النقابة تملك عددا كبيرا من الشقق تستخدمها في مصايف للمعلمين، مشيرا إلى أن النقابة تملك في رأس البر حوالي 616 شقة، وكذلك في مطروح والإسكندرية، وأكثر من محافظة.

وأكد في تصريحات خاصة، لـ "الوطن"، أنه أخطر وزارة الصحة والجهات المسئولة، بتخصيص عمارات المصايف والاستراحات التابعة لها فى رأس البر والإسكندرية وكذلك عمارات بعض النقابات الفرعية بمطروح للحجر الصحي للمعلمين بصفة عامة وللمشاركين منهم في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بصفة خاصة، ومنتظر رد الوزارة حتى الآن.

وأشار إلى أن النقابة ستنتهي خلال أيام من التفاوض والتعاقد مع كبرى معامل التحليل ومراكز الأشعة لتوفير التحاليل اللازمة للمعلمين الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة بأعراض كورونا وبأسعار مخفضة للمعلمين، وسيتم الإعلان عنها في جميع المحافظات.

وأوضح أن مستشفى المعلمين الذي يملكه النقابة، تم تخصيص دور به لعزل المشتبه بهم، ولكنه لم ينضم حتى الآن للمستشفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا والعزل.