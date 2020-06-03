بوش: على الإدارة الأمريكية النظر مليا في إخفاقاتها

علق الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، جورج دبليو بوش، على الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها أمريكا في الأيام الأخيرة عقب مقتل جورج فلويد.

وقال بوش، إنه على الإدارة الأمريكية النظر مليًا في إخفاقاتها المأساوية بعد مقتل جورج فلويد، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وكان مواطن أمريكي، من أصول أفريقية، اسمه جورج فلويد، لقى مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه بواسطة شرطة مدينة مينيابوليس، إذ ارتكز شرطي بركبيته على رقبة فلويد على الأرض، بينما كان الأخير يستنجد قائلًا: "لا أستطيع التنفس" مرارًا وتكرارًا، وسط تجاهل من الشرطي، قبل أن يفقد فلويد وعيه ويموت، ما أشعل موجة الاحتجاجات.