عاجل.. بايدن يفوز بالانتخابات الرئاسية الديموقراطية في ولايتين

حقق جو بايدن، الفوز في الانتخابات الرئاسية الديموقراطية، في ولايتي رود آيلاند، وبنسلفانيا، نقلًا عن "سكاي نيوز".

والانتخابات الرئاسية الديموقراطية، هي انتخابات يتم إجراءها لاختيار المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية من الحزب الديموقراطي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الثالث من نوفمبر المقبل، حيث من المنتظر أن ينافس بايدن، نظيره دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بايدن قد بادر بزيارة مقر الاحتجاجات الأمريكية في ويلمنجتون بولاية دويلاوير، حيث مقر إقامته معلنًا دعمه لحركة التظاهرات في البلاد، كما تواصل مع أسرة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي لقى مصرعه على يد شرطي، لإظهار دعمه لهم.