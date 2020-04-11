تقرير أمريكي: جو بايدن متهم بالتحرش الجنسي

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة القادمة، نائب الرئيس السابق باراك أوباما يواجه اتهامات جنائية بالتحرش الجنسي بموظفة سابقة في مكتبه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح موقع "بيزنس انسايدر" Business Insider، أمس الجمعة، أن المدعية تارا ريد، أبلغت شرطة واشنطن بحادث مزعوم قالت إنه وقع في 1993 عندما كانت تعمل في مكتب بايدن في مجلس الشيوخ.

وادعت ريد أن بايدن "اعتدى عليها جنسيا في أحد ممرات مبنى الكونجرس ودسّ يده تحت تنورتها ولمس جزءا حساسا من جسدها".

وسبق أن كشفت ريد عن الحادث في مقابلة إعلامية أواخر الشهر الماضي، وأصدر فريق بايدن حينئذ بيانا رفض فيه هذه الادعاءات إطلاقا، واصفا إياها بالملفقة.

وجاء ذلك بعد أيام من انسحاب منافس بايدن الرئيسي على الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة بيرني ساندرز، من السباق الانتخابي.

وكانت عدة نساء قد أعلنّ عن تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل بايدن، عندما أطلق نائب الرئيس السابق حملة للترشح إلى انتخابات الرئاسة، لكن ريد هي الوحيدة التي ادعت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي المباشر على يد بايدن.