نقيب الزراعيين: الكمامة الواقية شرط لدخول النقابة للمترددين والموظفين 

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن النقابة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لتطيهر وتعقيم النقابة، من خلال رش المحاليل المطهرة بكافة وحدات النقابة ومكاتبها وجوانبها المختلفة والنظافة اللازمة داخل وخارج.

وأضاف خليفة، لـ"الوطن"، أنه لا يتم السماح بدخول أى شخص النقابة لأى سبب إلا بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك التزام كافة العاملين والأعضاء بارتداء الكمامة، وعدم خلعها طيلة التواجد داخل النقابة، لافتا إلى أنه يتم المرور على العاملين وتوقيع العقوبات وجزاءات على المخالفين.

وأوضح أن إدارة الأمن بالنقابة تتولى مسؤلية المتابعة للمخالفين، بما فى ذلك بوابة التعقيم بعد الاستلام والتركيب، بجانب متابعة المترددين للحصول على خدمات النقابة، لتطبيق ما يخص التباعد بقاعة الانتظار، ومنع التزاحم، والالتزام بنظام الدور للحصول على خدمات أقسام النقابة المختلفة، سواء بمشروع العلاج، أو الاشتراكات والخزينة.

وكانت قد أصدرت نقابة الزراعيين، تحذيرا لكافة العاملين بها، والأعضاء المترددين عليها من "خلع الكمامة _ التلامس المباشر _ السلام باليد _ القبلات _ أي تجمعات بدون داعي"، التزاما بالإجراءات، والحفاظ على نظافة اليدين بالغسيل والكحول بإشراف السكرتارية والعلاقات العامة.