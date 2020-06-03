لن تدخل المسجد بدونها.. أسعار سجاد الصلاة تبدأ من 25 جنيهًا

أعلنت وزارة الأوقاف عن بعض الشروط التي يجب تنفيذها في حالة فتح أبواب المساجد أمام المصلين، منها وجود مسافة مناسبة بين الأشخاص، وأن يحضر كل شخص المصلية الخاصة به.

وسيدفع ذلك القرار الكثيرين للبحث عن أسعار سجاد الصلاة "المصليات" عبر الانترنت، وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، أسعار سجاد الصلاة في الأسواق المحلية، وعلى مواقع التسوق الالكتروني..

أسعار سجاد الصلاة في الأسواق المحلية

تبدأ أسعار سجاد الصلاة في الأسواق من 35 إلى 800 جنيه، حسب الخامة وحجم المصلية، وفيما يلي بيان بأسعار السجاد في السوق..

سجادة الصلاه التركى القطيفة الخفيف يتراوح سعرها من 35 إلى 70 جنيهًا.

بينما السجاد التركى القطيفة الثقيلة يبدأ سعرها من 50 جنيهًا وتصل إلى 450 جنيهًا

ويصل سعر سجادة الصلاة السورى العادية 40 جنيها.

سجادة الصلاة الكتان السورى فتبدأ من 60 جنيهًا.

سجاد الجيب يبدأ سعرها من 10 جنيهات إلى 25 جنيها.

ويصل سعر سجاد الصلاة المستورد إلى 800 جنيه.

أسعار السجاد على مواقع البيع الالكتروني

وبدأ سعر سجاد الصلاة "المصليات على مواقع التسوق الالكتروني مثل سوق دوت كوم، وجوميا واولكس من 25 إلى 900 جنيه.

مصلية أطفال تبدأ من 25 إلى 120 جنيها.

سجادة صلاة محلية الصنع تبدأ من 38 إلى 150 جنيها.

سجادة صلاة 120 جنيها.

سجادة صلاة للجيب مع جراب 28 – 35 جنيهًا.

سجادة صلاة جوبلان بالفوم من النساجون الشرقيون 200 جنيه.

سجادة صلاة بحامل تركي 365 جنيها.

سجاد صلا طبية حوالي 500 جنيه.

سجادة صلاة طبية مع مسند للظهر تبدأ من 500 إلى 625 جنيهًا.

سجادة الصلاة ذات الوجهين ودعامة خلفية 600 جنيه.

سجادة صلاة وبرية معلقة كبيرة 900 جنيه.