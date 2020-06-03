خلال مايو الماضي.. توزيع 76 مليون رغيف على مواطني الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر مايو الماضي تم إنتاج وتوزيع 76.6 مليون رغيف خلال الشهر بمعدل 2.5 مليون رغيف لكل يوم وذلك من خلال 304 مخابز على مستوى المحافظة، وتم توزيع كمية قدرها 3753 طن دقيق بلدي 82% من خلال 607 مستودعات دقيق بأرجاء المحافظة بموجب البطاقات التموينية بمعدل صرف يومي قدره 121 طن / يوم.

وأضاف أنه تم تحرير عدد 494 محضر ومخالفة، وصرف سلع تموينية بمبلغ 42.6 مليون جنيه من المنافذ التموينية بخلاف صرف سلع حرة بمبلغ 1.32 مليون جنيه كفارق نقاط عن أبريل 2020 لعدد 63767 بطاقه تموينية "أسرة".

وتابع صلاح أنه تم صرف وتوزيع 2.3 مليون لتر بنزين 80 و 603 ألف لتر بنزين 92 و 5.4 مليون لتر سولار من خلال عدد 62 محطة وقود علي مستوى المحافظة، كما انتظم توزيع اسطوانات البوتاجاز حيث تم تسليم عدد 3111505 أسطوانة بوتاجاز منزليه بخلاف 8111 أسطوانة تجارية وذلك بالسعر الرسمي المقرر دون اي مشكلات من خلال 61 مستودع بوتاجاز.

كما أشار وكيل التموين بالأقصر إلى بلوغ كمية الأقماح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة إلى 21696 طن و900 كيلو قمح للشون والصوامع، وذلك بنسبة 61% من السعة التخزينية بالمحافظة، البالغ سعتها 34000 طن، بالإضافة إلى فحص وتنفيذ إجمالي عدد 50 شكوى مواطنين المقدمة إلى المديرية والجهات الأخرى وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.