العثور على 3 جثث لأطفال غرقوا بترعة في الرزيقات غرب الأقصر

عثر أهالي قرية عزبة الدكر بالرزيقات بمدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، اليوم، على جثث 3 أطفال طافية بمياه الترعة بالقرية.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد بالعثور على جثث أطفال غرقا بمياه ترعة صباح اليوم، حيث كان الأطفال يمارسون السباحة بها ما أدى إلى غرقهم لصغر سنهم.

وانتقل إلى مكان الحادث العميد حسن الديهى مأمور مركز شرطة أرمنت، والرائد أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، والنقيب محمد خيري، والنقيب أحمد عطا، وعدد من رجال وأفراد الشرطة، بالإضافة إلى رئيس مجلس قروى الرزيقات، حيث تم نقل جثث الأطفال إلى مستشفى أرمنت التخصصى لحين التصريح بالدفن.