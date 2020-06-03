الأقصريون يصرفون سلعا تموينية بـ6.5 مليون جنيه في أول يونيو الجاري

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه في اليوم الأول من شهر يونيو الجارى، قام المواطنون المقيدون تموينياً بصرف كمية قدرها 2.7 مليون رغيف مدعم بالبطاقات التموينية.

وأضاف "صلاح" أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 6.5 مليون جنيه بنسبة 15% من قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة، وصرف سلع حرة خلال يومي 1 و 2 يونيو الجارى بمبلغ 645 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 30 ألف بطاقة تموينية.

كما تم صرف دقيق بلدي من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية كمية قدرها 396 طنا في اليوم الأول من الشهر، وذلك دون زحام أو أي معوقات ووسط توفر جميع السلع التموينية والخبز للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.