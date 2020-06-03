"العربية لحقوق الإنسان": الإخوان يعيشون على كوارث الشعوب وتصيد الأخطاء

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي، يعيش بالأساس على كوارث الشعوب، فقد بدأوا كمنظرين للأحداث الحالية، وتصيدوا أخطاء الحكومات كون الكثير منها لم يكن مستعدا لمواجهة الجائحة، ليوضحوا أن هناك إخفاقات لهذه الحكومات مع أزمة كورونا، لكن وجود الجائحة بانتشار في دول عظمى، مثل أمريكا وألمانيا، ودول الاحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا، وما لديهم نسبة وفيات كبيرة، حال دون تحقيق أهدافهم.

وأضاف "شلبي" لـ"الوطن"، أن محاولاتهم لم تنجح لأن إخفاقات الدول العظمى في جائحة كورونا، كانت مبررا للدول الأخرى لعدم إحكام السيطرة على هذا المرض، فالعامل الإنساني لم يكن متوفرا لدى الإخوان، مشيرا إلى أنهم فضحوا أنفسهم أمام الرأي العام، لأنه من المعيب استخدام أساليب تعد بالنسبة للناس مفضوحة، حتى في حالة الحروب التقليدية، عندما يأتي الوباء ينبغي وقف كل الحرب، لأن هذا الوباء لا يفهم مؤيد ومعارض، بوين إخواني وسلطة، ويجب علة الجميع احترام القدر الأدنى من الإنسانية التي لم يحترموها، فقد بدأوا بحملة، لكنهم كانوا أكبر الخاسرين منها، لأن الحكومات بالنهاية ذهبت لحماية الشعب.