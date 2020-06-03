1600 جندي من الجيش الأمريكي لحماية واشنطن من الاحتجاجات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقل حوالي 1600 جندي من قوات الجيش الأمريكي إلى العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، أمام الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان راث هوفمان، في بيان إن القوات في حالة تأهب قصوى، مضيفًا: "لكنها لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية".

وكانت التظاهرات التي شهدتها العاصمة واشنطن، قد امتدت حتى وصلت إلى خارج أسوار البيت الأبيض، قبل أن يغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن واشنطن كانت المدينة الأكثر أمانًا خلال اللية الماضية رغم الأحداث.