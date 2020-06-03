نصف طن كحول استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية بأسوان

أعلنت محافظة أسوان أنها ستدعم أعمال التعقيم بنصف طن كحول للتربية والتعليم والأزهر بأسوان، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية "الدور الأول 2019/ 2020"، وتوفير كل وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكي يؤدون الامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة، وضمن تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس والمعاهد الأزهرية قبل وأثناء الامتحانات.

وحسب تصريحات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سيتم توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضا التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها، علاوة على تركيب بنرات وملصقات توعوية الطلاب والعاملين لإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من انتقال وانتشار فيروس كورونا.

ووجه عطية المسؤولين بتوضيح وتوعية الطلاب والمراقبين بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة إصابة الطالب بالفيروس قبل الامتحانات، حيث سيقدم ولي الأمر طلب مدعم بالتقارير الطبية تؤكد إيجابية الحالة، أما في حالة الإصابة أثناء الامتحانات سيتم تحويله لنزل الشباب أو إحدى مستشفيات العزل مع تأجيل الامتحانات في الحالتين طبقا للقرارات الوزارية، وهو الذي سيتوازى مع قيام مديرية الصحة بعمل حصر للطلاب المصابين قبيل الامتحانات من خلال توزيع الرائدات الريفيات على مناطق إقامتهم لسرعة التعامل مع أي حالات تظهر بين الطلاب، مناشدا أولياء الأمور بعدم التزاحم أو التجمع أمام مقار اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء أبنائهم للاختبارات للحد من انتشار الفيروس حيث سيتم وضع حواجز أمنية لمنع هذه التجمعات المتوقعة.

يذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة يبلغ 7843 طالبا وطالبة موزعين على 36 لجنة امتحانية بالمدارس بمختلف المراكز والمدن بواقع 14 طالبا بكل لجنة، كما تبلغ عدد الاستراحات التي تم تجهيزها للمراقبين 49 استراحة، في حين يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 1771 طالبا وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية بالمعاهد على مستوى المحافظة.