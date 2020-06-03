مدبولي يبحث تطورات موقف انتشار كورونا اليوم

يبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تطورات موقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مع أعضاء حكومته.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للحكومة لتطورات الأوضاع على أرض الواقع، والتي تتواكب مع التطورات التي توقعتها المعادلات الحسابية حول انتشار الفيروس في البلاد.

وتتخذ الحكومة عددا من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، بينها الالتزام بارتداء الكمامات في المنشآت العامة والخاصة والأسواق، وحظر تحرك المواطنين على الطرق اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحا، وتخفيض العمالة بنسبة 50%، وتعليق بعض الخدمات.

وبدأت الحكومة مؤخرا إعادة بعض الخدمات بعد تعليقها، مثل السجل المدني، وغيرها من الخدمات.

ومن المنتظر أن يناقش مدبولي مع وزراء الحكومة اليوم، تطورات الملفات المتعلقة بالتعايش مع الفيروس، وفق اشتراطات وإجراءات احترازية لتحريك القطاعات المتضررة من الفيروس، بالتوازي مع توفير أعلى معدلات الحماية الممكنة للعمالة.

وكان رئيس الوزراء وجّه وزيري الطيران والسياحة أمس بعرض خطة عودة السياحة الخارجية وحركة الطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر عرض خطة الفتح التدريجي للمساجد أمس، والأمور المتعلقة بعودة النشاط الرياضي.