زيارة لجنة محافظ أسوان لمستشفي التأمين الصحى

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة والمرور اليومى للإطمئنان على جاهزية المستشفيات في التعامل السريع مع حالات الإصابة بكورونا قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إيفاد لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة ، وأيضاً الدكتور أحمد عمر مدير منطقة التأمين الصحى ، علاوة على ممثلى الجهات الأمنية والرقابية للمرور الميدانى على مستشفيات الفرز والعزل ،

وقد أستهلت اللجنة جولاتها اليومية بمستشفى التأمين الصحى لمراجعة منظومة العمل بها لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى فيروس كورونا ، وأيضاً إجراءات تأمين ومكافحة العدوى داخل المستشفي لحماية حالات الإشتباه والأطقم الطبية والعاملة الفنية والإدارية ، وأثناء مرور اللجنة على قسم الغسيل الكلوى تم التشديد على تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بضرورة وجود ممر آمن ومنفصل للمرضي عن أقسام وغرف الفرز والعزل الخاصة بمرضى كورونا للحفاظ على سلامتهم وعدم إنتقال العدوى خلال تلقيهم لجلسات العلاج ، بجانب فصل المرضى المصابين بفيروس كورونا في الدور الأرضى بعيداً عن المرضى الغير مصابين بالقسم في الدور الثانى ، وفى نفس الوقت أطمئنت اللجنة على إنتظام ورديات العمل بقسم الغسيل الكلوى والذى يضم 24 ماكينة تعمل بنظام 4 ورديات يومياً تغطى علاج 140 مريض على مدار الفترات المقررة لهم ، وخلال تفقد اللجنة لغرف المرضى المصابين بفيروس كورونا والتى تضم 23 حالة ما بين إشتباه وإيجابى تم إنهاء مشكلة نقص إسطونات الأوكسجين بتوفير إحتياطى آمن منها من خلال التعاقد مع إحدى المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين ،

بجانب الإسراع فى تنفيذ تركيب شبكات الغاز لغرف إضافية لإستقبال أعداد أكثر من الطاقة الإستعابية الحالية ، كما تم الإتفاق على سرعة إنهاء أعمال السباكة ببعض الغرف الأخرى لتوظيفها ضمن المنظومة العلاجية ، فيما أطلعت اللجنة على موقف مشروع التطوير الذى كان مزمع تنفيذه وتم تأجيله نظراً للظروف الحالية ولحين الإنتهاء من مجابهة فيروس كورونا ، وطالبت اللجنة إدارة المستشفي بأهمية الإهتمام بالنظافة العامة ، بجانب التطبيق الحازم للاجراءات الإحترازيه أثناء دخول وخروج المرضى وعملية نقلهم لعمل التحاليل والفحوصات الطبية ، علاوة على إنتظام توقيتات تسليم الأدوية المقررة وفقاً للبرتوكول العلاجي ، فضلاً عن الوجبات الغذائية ، وفى نهاية زيارتها وجهت اللجنة الشكر للأطقم الطبية وللعاملين بالمستشفي والذين يؤدون واجبهم الوطنى والإنسانى بكل إخلاص وتفانى في هذه المرحلة الحرجة .