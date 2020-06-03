33 إصابة جديدة بكورونا في أسيوط.. وشرق المحافظة الأكثر تضررا

أعلن مصدر بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر أن 22 حالة مصابة بكورونا من مدينة أسيوط و5 حالات من مركز أسيوط وحالة من أبنوب وحالة بمنفلوط والبداري وساحل سليم وأبوتيج وصدفا، مشيرا إلى أن أكثر المناطق تضررا بالفيروس منطقة شرق أسيوط وأكثر القرى التي ظهرت فيها حالات إصابة قرية موشا التابعة لمركز أسيوط وأقل مركز ظهرت فيه حالات إصابة مركز الغنايم.

ومن جانب آخر أعلن المحافظ اللواء عصام سعد، تشكيل لجان متابعة تضم في عضويتها مسؤولي التفتيش والمتابعة والتفتيش الصيدلي والتنفيذيين والمتخصصين للمتابعة والمرور اليومي على المستشفيات ومخازن الأدوية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفيات وتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات.