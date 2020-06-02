محافظ أسيوط يناقش تنفيذ قرارات سد احتياجات المستشفيات من الأطقم الطبية والأدوية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مكبرًا بديوان عام مديرية الصحة لمناقشة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية>

جاء ذلك، للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها وتحسين الخدمات المقدمة لهم فضلًا عن مناقشة احتياجات المستشفيات المركزية والعامة ومستشفيات العزل والتشديد على التزام حضور الأطقم الطبية بجميع المستشفيات وتوفير كافة سبل الدعم لهم لتأدية عملهم.

حضر الاجتماع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور رأفت عوض وكيل مديرية الصحة ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني الدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية والدكتورة مروة حاني وكيل الإدارة والدكتورة نادية اسماعيل مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة والمستشفيات المركزية والعامة ومسئولي التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمتابعة الميدانية.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - بجهود وزارة الصحة وجميع الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تجهيز فرق الطب الوقائي والعاملين بالوحدات الصحية لتوزيع شنط وحقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة لمرضى فيروس كورونا وتوصيلها للمرضى الذين يثبت ايجابية اصابتهم بفيروس كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلي في منازلهم أو الحصول عليها من الوحدات الصحية القريبة لهم تنفيذًا للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة كما استمع المحافظ إلى شرح لمكونات شنطة العلاج المنزلي لمصابى كورونا للكبار والأطفال.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة إنه يجرى تنفيذ قرارات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان والخاصة بتخصيص الوحدات الصحية والقوافل الطبية الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم لافتًا إلى تجهيز فرق من الطب الوقائي والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة حرصًا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم كما نوه إلى أن فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم وفقًا للبروتوكول العلاجي لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء مشيرًا إلى تجهيز المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الاشتباه والتعامل معها حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

يذكر إنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات وهي مستشفى أسيوط العام والايمان العام وديروط العام ومنفلوط المركزى والقوصية المركزى وأبنوب المركزى وساحل سليم المركزى والبدارى المركزى وصدفا المركزى وصدر أسيوط والغنايم المركزى ومبرة أسيوط وحميات ديروط وحميات أسيوط فضلًا عن المرور اليومى لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتوافر مخزون استراتيجي لتغطية الاحتياجات اليومية والتأكد من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وتوفر الاطقم الطبية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات العامة والمركزية والتى تم تشغيلها للتعامل المرضى وحالات الاشتباه حتى اجراء التحاليل الطبية اللازمة واحالة الحالات الايجابية لمستشفيات العزل وتوزيع شنط الأدوية والمستلزمات الوقائية لحالات العزل المنزلي من المصابين بالفيروس وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية وتحت اشراف طبي ومتابعة مستمرة من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة.