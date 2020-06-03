شارك في حرب أكتوبر ودافع عن حرية الصحافة.. محطات مهمة في حياة الميرغني

توفي الكاتب الصحفي رجائي الميرغني فجر اليوم، عن عمر ناهز 72 عاما بسبب أزمة صحية صدرية، والكاتب الراحل شقيق الفنان ضياء الميرغني، متزوج بالكاتبة الصحفية خيرية شعلان، ووالد المهندس حاتم والإعلامية سوسنة الميرغني.

ونعى الكاتب الراحل عددا من رموز المهنة وأصدقائه وتلاميذه، وفيما يلي أبرز المحطات في حياة الميرغني:

• من مواليد 25/9/1948 بالمنيا.

• تخرج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

• أسهم في الحركة الوطنية للطلاب منذ تفجرها في فبراير 1968 .

• عمل محررا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص في الشؤون الفلسطينية والعربية، عمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007، والمسيؤول عن شبكة المراسلين بالوكالة.

• شارك في حرب أكتوبر 1973 أثناء فترة تجنيده / 1972 – 1975 / ، وقاتل ضمن صفوف اللواء 16 مشاة معركة "المزرعة الصينية" بالدفرسوار، والتي تكبّد فيها العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأصيب بشظية مدفعية خلال المعركة.

• قاد مع زملائه بالوكالة حملة رفض إلحاق الوكالة بوزارة الإعلام عام 1984، وانتهت بإعلان الحكومة تخليها عن المخطط.

• عمل مديرا لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 1988 – 1992.

• ارتبط بالعمل النقابي منذ عام 1980، وشارك في مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة.

• فاز بعضوية مجلس النقابة للمرة الأولى خلال دورة 1995 – 1999، وتميز بإسهامه الفكري والقانوني في التصدي لقانون اغتيال حرية الصحافة "93" لسنة 1995.

• أسهم ضمن لجنة صحفية قانونية ضمت الأساتذة أحمد نبيل الهلالي، والمستشار سعيد الجمل، والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدي مهنا، في صياغة إعداد مشروع قانون الصحافة، في مواجهة مشروع القانون الحكومي، إبان أزمة القانون 93.

• شارك مع الزميلين صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق في صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفي الذي أقرته الجمعية العمومية في يونيو 1996.

• تولى مسؤولية الحفاظ على تراث النقابة من الدوريات والكتب القديمة، وكذلك فك ونقل جدارية الفنان "فتحي محمود"، وصيانتها بالمقر المؤقت للنقابة بالأزبكية حتى إعادتها إلى المبنى الحالي.

• انتخب عضوا بمجلس النقابة للمرة الثانية خلال دورة 1999 – 2003، واختير وكيلا أول للنقابة ورئيسا للجنة القيد.

• أسهم في تطوير إجراءات القيد واعتماد معايير موضوعية للعضوية.

• شارك في لجنة الإشراف على إنشاء واستلام مبنى النقابة الجديدة، وتحديث النظام الإداري والخدمات المقدمة للأعضاء.

• أسهم في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر التي أشرف عليها الزميل الدكتور أسامة الغزالي حرب ورأسها المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.

• أختير أمينا عاما مساعدا للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2001.

• اختارته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف أمينا عاما للمؤتمر، بمشاركة النشطاء من الجمعية العمومية خلال الفترة من 23-25 فبراير 2004 .

• شارك في المؤتمر التأسيسي للمنظمة العربية لحرية الصحافة الذي عقد في لندن عام 2000.

• اختارته لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي مقررا لأعمالها في يونيو 2007

• أعد كتاب "الصحفيون في مواجهة القانون 1993" الذس صدر عن دار الهلال.

• نشر عام 2005 كتاب "نقابة الصحفيين" ضمن سلسلة النقابات المهنية التي يشرف عليها مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.

• له عدد كبير من المقالات والدراسات المنشورة بمختلف الدوريات حول قضايا الصحافة والتطور السياسي والنقابي.

• أسهم في الكتابة لجريدة البديل اليومية من خلال عموده الأسبوعي "قاب قوسين" (2008-2009).

• كرمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ضمن 34 شخصية عامة أسهمت في تعزيز جهود التحول الديمقراطي خلال العقد الأول من الألفية الثالثة (2010).

• أسهم في تأسيس الائتلاف الوطني لحرية الإعلام واختير منسقا عاما له (أبريل 2011).

• شارك في ثورة 25 يناير.