شارك في حرب أكتوبر ودافع عن حرية الصحافة.. محطات مهمة في حياة الميرغني
كتب:
أحمد البهنساوى
10:28 ص | الأربعاء 03 يونيو 2020
توفي الكاتب الصحفي رجائي الميرغني فجر اليوم، عن عمر ناهز 72 عاما بسبب أزمة صحية صدرية، والكاتب الراحل شقيق الفنان ضياء الميرغني، متزوج بالكاتبة الصحفية خيرية شعلان، ووالد المهندس حاتم والإعلامية سوسنة الميرغني.
ونعى الكاتب الراحل عددا من رموز المهنة وأصدقائه وتلاميذه، وفيما يلي أبرز المحطات في حياة الميرغني:
• من مواليد 25/9/1948 بالمنيا.
• تخرج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
• أسهم في الحركة الوطنية للطلاب منذ تفجرها في فبراير 1968 .
• عمل محررا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص في الشؤون الفلسطينية والعربية، عمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007، والمسيؤول عن شبكة المراسلين بالوكالة.
• شارك في حرب أكتوبر 1973 أثناء فترة تجنيده / 1972 – 1975 / ، وقاتل ضمن صفوف اللواء 16 مشاة معركة "المزرعة الصينية" بالدفرسوار، والتي تكبّد فيها العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأصيب بشظية مدفعية خلال المعركة.
• قاد مع زملائه بالوكالة حملة رفض إلحاق الوكالة بوزارة الإعلام عام 1984، وانتهت بإعلان الحكومة تخليها عن المخطط.
• عمل مديرا لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 1988 – 1992.
• ارتبط بالعمل النقابي منذ عام 1980، وشارك في مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة.
• فاز بعضوية مجلس النقابة للمرة الأولى خلال دورة 1995 – 1999، وتميز بإسهامه الفكري والقانوني في التصدي لقانون اغتيال حرية الصحافة "93" لسنة 1995.
• أسهم ضمن لجنة صحفية قانونية ضمت الأساتذة أحمد نبيل الهلالي، والمستشار سعيد الجمل، والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدي مهنا، في صياغة إعداد مشروع قانون الصحافة، في مواجهة مشروع القانون الحكومي، إبان أزمة القانون 93.
• شارك مع الزميلين صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق في صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفي الذي أقرته الجمعية العمومية في يونيو 1996.
• تولى مسؤولية الحفاظ على تراث النقابة من الدوريات والكتب القديمة، وكذلك فك ونقل جدارية الفنان "فتحي محمود"، وصيانتها بالمقر المؤقت للنقابة بالأزبكية حتى إعادتها إلى المبنى الحالي.
• انتخب عضوا بمجلس النقابة للمرة الثانية خلال دورة 1999 – 2003، واختير وكيلا أول للنقابة ورئيسا للجنة القيد.
• أسهم في تطوير إجراءات القيد واعتماد معايير موضوعية للعضوية.
• شارك في لجنة الإشراف على إنشاء واستلام مبنى النقابة الجديدة، وتحديث النظام الإداري والخدمات المقدمة للأعضاء.
• أسهم في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر التي أشرف عليها الزميل الدكتور أسامة الغزالي حرب ورأسها المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.
• أختير أمينا عاما مساعدا للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2001.
• اختارته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف أمينا عاما للمؤتمر، بمشاركة النشطاء من الجمعية العمومية خلال الفترة من 23-25 فبراير 2004 .
• شارك في المؤتمر التأسيسي للمنظمة العربية لحرية الصحافة الذي عقد في لندن عام 2000.
• اختارته لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي مقررا لأعمالها في يونيو 2007
• أعد كتاب "الصحفيون في مواجهة القانون 1993" الذس صدر عن دار الهلال.
• نشر عام 2005 كتاب "نقابة الصحفيين" ضمن سلسلة النقابات المهنية التي يشرف عليها مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
• له عدد كبير من المقالات والدراسات المنشورة بمختلف الدوريات حول قضايا الصحافة والتطور السياسي والنقابي.
• أسهم في الكتابة لجريدة البديل اليومية من خلال عموده الأسبوعي "قاب قوسين" (2008-2009).
• كرمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ضمن 34 شخصية عامة أسهمت في تعزيز جهود التحول الديمقراطي خلال العقد الأول من الألفية الثالثة (2010).
• أسهم في تأسيس الائتلاف الوطني لحرية الإعلام واختير منسقا عاما له (أبريل 2011).
• شارك في ثورة 25 يناير.