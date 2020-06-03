 بدء صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق"الإسكان الاجتماعي" بمدينة 15 مايو

صرح المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة "وحدات وقطع أراضٍ"، مؤكداً استمرار العمل بخطوط الطرد الرابطة والمغذية للمناطق الخدمية والمحيطة بالمشروع.

وأضاف المهندس السيد همام، أنه وجه الشركة المنفذة بدفع العمل للانتهاء من المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة له مع ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو على استكمال تدعيم منظومة المياه المغذية لمناطق الإسكان الاجتماعي (وحدات و قطع أراضٍ) بالمدينة.

وفى سياق متصل أكد المهندس السيد همام، استمرار حملات إزالة التعديات و ضبط المخالفات بمدينة ١٥ مايو، مضيفاً أن الإدارات المختصة بالجهاز شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطرق العامة بالمرحلة الثانية بالمدينة، وذلك فى إطار منع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد ولردع المخالفين.