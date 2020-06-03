محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبه نجاح 99.87%

اعتمد منذ قليل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2019، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 99.87% على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

وأوضح ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 74 ألف و75 طالبًا وطالبة، شارك منهم 72 ألف 887 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 72 ألف 791 طالب وطالبة.

بينما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 99.89%، وبلغت نسبه النجاح فى الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 96%.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية ستبدأ فى تجهيز أعمال التنسيق للمرحله الثانوية بنوعيها العام والفني، طبقًا للأماكن المتاحة على مستوى الإدرات التعليمية بالمدارس المختلفة.

وأشار إلى أن المديرية بدأت فعليًا في إطلاق أيقونة للتقديم إلكترونيًا لأول مرة بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية.