جهود مباحث الأموال العامة فى ضبط قضايا التحويلات المالية غير المشروعة 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بالإشراك مع آخرين بإرتكاب (3) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة".. وقد بلغت القيمة المستندية للمبالغ المضبوطة (43431500 جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.