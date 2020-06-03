عاجل.. الدولار يقفز 10 قروش في البنوك

شهد سعر الدولار قفزة كبيرة مقابل الجنيه المصري، في عدد كبير من البنوك بقيمة 10 قروش، وهو الارتفاع الكبير منذ بداية الأسبوع الحالي في التعاملات اليومية بالبنوك وشركات الصرافة.

وكان الدولار حقق مكاسب قدرها 23 قرشا الأيام الماضية، وسجّل الدولار في البنك الأهلي المصري 16.11 جنيه للبيع مقابل 16.01 للشراء اليوم.

وقال شريف دولار الخبير الاقتصادي، إنّ فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في الضغط على العملات العربية والأجنبية، موضحا أنّه رغم ارتفاعات الدولار، لا يزال متوفرا.

وأوضح دولار، لـ"الوطن"، أنّ عددا كبيرا من الدول النامية، تسعى خلال أيام للمطالبة بسداد بعض الديون أو شطب بعضها نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

ويرى أنّ القروض التي حصلت عليها مصر إيجابية لتقليل آثار تراجع الاحتياطي النقدي وإيرادات السياحة والتصدير وقناة السويس، وخروج الاستثمارات الأجنبية، لتلبية الاحتياجات من السلع الأساسية.