نائب رئيس بنك مصر: ارتفاع الدولار طفيف.. والحكومة أدارت الأزمة باحتراف

أكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر استمرار طرح شهادات الاستثمار ذات العائد 15%.

وقال المغربي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن ارتفاع سعر الدولار يعتبر ارتفاعا طفيفا ولم يؤثر أو يشعر به أحد، مشيرًا إلى أنه ارتفاع طبيعي مع أزمة كورونا وخروج السائحين والأموال الساخنة التي يستثمرها الأجانب في الشهادات وأذون الخزانة.

وأوضح المغربي أن الزيادة كانت مجرد قروش قليلة، مشيرًا أنه بعد التعويم أصبح سعر الدولار يتأثر بالعرض والطلب ويتأثر بالأحداث التي تقع، مشيدًا بحرفية الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي في مواجهة أزمة كورونا.

وأشار المغربي إلى أن منظمات التنصنيف الإئتماني قررت اعادة النظر في التصنيف الائتماني لـ130 دولة بتخفيض النزول ونظرة سلبية لهم خلال الفترة المقبلة مشددًا على أن مصر استطاعت الاحتفاظ بتصنيفها ونظرة مستقرة للاقتصاد المصري معتبرًا أنه نجاح كبير لمصر وانه استطاعت امتصاص الأثر السلبي للأزمة حتى الأن.

وأشاد المغربي بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية واتحاد البنوك مشيرًا إلى أن نسبة المتعاملين الكترونيًا في بنك مصر زادت بنسبة 50% والذين حولوا أموالهم بشكل الكتروني زادوا بنسبة 119%.