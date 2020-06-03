ضبط شخصين بالإسكندرية لمحاولتهما سرقة مخزن تابع لشركة خدمات ملاحية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، من (فرد أمن بمخزن تابع لشركة خدمات ملاحية بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بحضور شخصين مجهولين إدعيا أنهما يعملان بأحد أفرع الشركة وبحوزتهما مجموعة من قطع غيار مواتير خاصة بالشركة وحال طلبه منهما إثبات بياناتهما بدفتر المخزن قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه وتكبيله ووضع شريط لاصق على فمه، وتمكنه من فك قيوده والإستغاثة بالخفراء المتواجدين بالمنطقة إلا أن المتهمان لاذا بالفرار وتركا مجموعة من القطع الحديدية.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين (فرد أمن سابق بالشركة وشقيقه ، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة مع مسئولى الشركة فعقدا العزم على سرقة المخزن بدافع الإنتقام .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.