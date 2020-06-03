برلماني يحذر من تأثير علاجات الطب البديل ضد كورونا على صحة المواطنين

أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه مع تفشي فيروس كورونا ازدهرت علاجات الطب البديل في زمن تفشي الوباء وأصبحت محلات العطارة بديلا للصيدليات، خاصة في الأحياء الشعبية، لإيجاد علاج للفيروس القاتل، حيث تنافست محلات العطارة، على الاستفادة من أزمة فيروس كورونا، بإعلان وجود منتجات تقضي على الفيروس.

وأضاف، في بيان له، أنه انتشر أيضا الإعلانات عبر الإنترنت والتي تروج لعلاجات وهمية لفيروس كورونا، حيث يحاول الأشخاص الذين يزعمون أنهم معالجين بيع علاجات وهمية لفيروس كورونا القاتل بأسعار مرتفعة.

وأوضح أن الإعلان عن الأدوية على السوشيال ميديا سواء من أشخاص عاديين أو مصابين أو أطباء، نوع من الخزعبلات والتدليس واللعب بعقول المواطنين والانتهازية، حيث حذرت هيئة الصحة العالمية، من مجموعة من الأشياء التي زعمت أنها زائفة للحماية من فيروس كورونا، وهي تشمل: الأعشاب والتعويذات السحرية ومجففات اليد، ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية، وزيت السمسم، ورش الكحول على جسمك، واللقاحات الالتهابية، ورذاذ الأنف الملحي، وغسول الفم.

وحذر النائب من برتوكولات العلاج المتداولة في الآونة الأخيرة على التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس كورونا المستجد، موضحا أن المستفيد من هذا الأمر شركات الأدوية وتسعى كل شركة أن تسوق لمنتجاتها، بالإضافة إلى أن كل دولة لها بروتوكول علاج خاص يرتكز على تجارب سابقة لعلاجات أو نقلا من خبرات دول أخرى.