ألمانيا ترفع قيود السفر مع أوروبا خلال أيام

أعلنت السلطات الألمانية رفع قيود السفر مع أوروبا، اعتبارا من 15 يونيو، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان رئيس إدارة صحة فرانكفورت قال لوكالة الأنباء الألمانية، فى وقت سابق، إنّ أكثر من 40 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد حضورهم قداسا في كنيسة بالمدينة هذا الشهر.

وقال رين جوتشالك: "معظمهم ليسوا مصابين على نحو خطير. وعلى حد علمنا، لم يدخل إلى المستشفى سوى شخص واحد".

بدوره، قال نائب رئيس الإدارة أنتوني فالتشوك، لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" المحلية، إنّ القداس أقيم في العاشر من مايو في كنيسة معمدانية، التي تقيم قداسات باللغتين الألمانية والروسية.

وأضاف فالتشوك للصحيفة، أنّ "الوضع شديد التغير والتطور"، موضّحا أنّ الكنيسة لم تخرق الإرشادات الرسمية التي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس.

ومنذ الأول من مايو، أتيح للكنائس في ولاية هيسه الألمانية، التي تقع فيها مدينة فرانكفورت، أن تقيم قداسات شريطة التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الرسمية والنظافة الصحية.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الأشخاص بفيروس كورونا عقب زيارتهم مطعما في مدينة لير بولاية سكسونيا السفلى، غرب ألمانيا.