العثور على جثة سائق "توك توك" في زفتى.. والتحريات: الوفاة طبيعية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سائق توك توك بقرية نهطاي بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف المقدم أحمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الرائد أحمد الصباحي رئيس مباحث مركز زفتى وقوات من الشرطة السرية والنظامية، أن المتوفى يعمل سائق "توك توك" ويعيش بمفرده، وأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وكلفت النياية إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجرى ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة.