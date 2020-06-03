"حقوق إنسان البرلمان" تستعرض إنجازات السيسي في مختلف قطاعات الدولة

أكدت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مسؤولية الحكم حقق إنجازات عديدة لا حصر لها في مختلف قطاعات الدولة، والتي ما كانت هذه تتحقق على مدار سنوات طويلة، في الوقت الذي كان يحارب فيه الإرهاب لتوفير الأمن والأمان للمواطن، فكانت البداية النهوض بالدولة المصرية، ومواجهة الإرهاب، وبناء وتنمية دولة مصرية حديثة، فكان لابد أن تدور عجلة الإنجازات السريعة رغم كل الظروف التي كانت تمر بها الدولة.

وأضافت: بالفعل استطاع الرئيس السيسي أن يحقق ما كان يتحقق على مدار سنوات طويلة، حيث انطلقت المشروعات القومية العملاقة، وكانت البداية من انطلاق قناة السويس الجديدة خلال عام والتي دفعت عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي، بالإضافة لأنفاق السيارات أسفل قناة السويس وربط سيناء بالوطن.

وتابعت عازر، أن موسوعة الإنجازات التي قادها الرئيس السيسي استمرت، فتم إنشاء جيل جديد من المدن العالمية على رأسها "العاصمة الإدارية الجديدة"، لتخفيف الزحام عن القاهرة وبناء دولة مصرية حديثة، وكذلك إنشاء عدد كبير من المدن الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية إلى جانب ربط الدولة بشبكة عالمية من الطرق والكباري والبنية التحتية القوية ومشروعات الإسكان الاجتماعي، للمساهمة في توفير مسكن ملائم للشباب وتوفير عيشة كريمة للمواطن والذى جاء في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

واستكملت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أننا جميعاً تابعنا ما تم إنجازه في ملف العشوائيات وكيفية القضاء على الأماكن العشوائية وتحويلها إلى مناطق سكنية متطورة وجمالية، وذلك في إطار خطة الرئيس لإنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مصر، بالإضافة لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، حيث تم إنشاء عدد من المطارات الجديدة إلى جانب رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا، مما ساهم في التسريع من عملية تشغيل تلك المطارات لخدمة التنمية المختلفة في مصر.

وأكدت النائبة، أن عجلة الإنجازات طالت كل القطاعات، فكان لقطاع الزراعة نصيب كبير في إعادة مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح آلاف الأفدنة والصوب الزراعية، بالإضافة لتسمين عشرات الآلاف من الماشية ضمن مشروع "البتلو"، فضلا عن إنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين وإنشاء مجمع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.

وأوضحت أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها النصيب الأكبر والاهتمام بها كان أولوية، حيث تولت المرأة وتقلدت جميع المناصب في الدولة .

أما بالنسبة لقطاع الصحة، أشارت النائبة إلى أنه شهد تطوراً كبيراً لم يسبق له مثيل من حيث تطوير المستشفيات والمستشفيات الجامعية وانطلاق العديد من المبادرات الصحية والتي كان من أهمها مبادرة القضاء على فيروس سى وغيرها من المبادرات الصحية التي عادت بالنفع على جميع المواطنين، إلى جانب اهتمام الدولة بقطاع السياحة والمبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية في هذا القطاع، إلى جانب قيام الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، كما يجري العمل على تطوير المنشآت الفندقية، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية.

وقالت وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الإنجازات طالت قطاع الكهرباء وكيف شاهدنا التحول السريع بالنسبة لقطاع الكهرباء وكيفية النهوض به سريعا، وكذلك قطاع البترول وقطاع التضامن، وملف مياه الشرب والصرف الصحي، وغيره من الملفات الأخرى، إلى جانب اهتمامه بالإنسان المصرى والشباب وتأهيله في كافة المجالات، وكذلك الفئات المهمشة مثل متحدى الإعاقة.