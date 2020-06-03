أسيوط تستغل أوقات الحظر لتكثيف أعمال التطهير والنظافة

نفذت محافظة أسيوط، مساء أمس الثلاثاء، حملة مكبرة لتطهير ورش ونظافة بعض الشوارع والميادين خلال وقت الحظر، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وانطلقت الحملة من ميدان عمر مكرم، واستهدفت تطهير بعض الشوارع والميادين ومحطة السكة الحديد من الداخل، كما رفعت الحملة كافة المخلفات من الشوارع والميادين، وذلك من خلال سيارات الكنس الآلي ومعدات كنس وشفط الأتربة.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التطهير، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن أعمال التطهير مستمرة بجميع المراكز والأحياء، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع.