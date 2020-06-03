ناقد فني: شباب مسرح مصر لازم يعملوا وقفة ويقيموا شغلهم

قال الناقد الفني أيمن الحكيم، إنّ عدم نجاح الأعمال الدرامية الكوميدية في موسم رمضان 2020، تتطلب من القائمين عليها إعادة النظر والاهتمام أكثر فيما يقدم مستقبلا.

وأضاف الحكيم، لـ"الوطن"، أنّ غياب السيناريو الجيد والمحكم عن غالبية المسلسلات الكوميدية، ساهم في سقوطها، وانصراف المشاهدين عنها باستثناء مسلسل "بـ100 وش".

وتابع: "فنانين مسرح مصر، تلاميذ الفنان أشرف عبدالباقي، لازم يعملوا stop حاليا، ويعيدوا تقييم اللي بيقدموه، الاعتماد على الإفيهات بس مش هينفع".

وأوضح: "للأسف كان هناك أعمال جرى تصنيفها على أنّها كوميدية، كانت قائمة على الارتجال، دون وجود خط درامي واضح، وهناك ممثلين اعتذروا عن تجربتهم، ومنهم من شعر بالندم".

واستطرد أنّ موسم رمضان 2021 المقبل، سيكون الفرصة الأخيرة أمام بعض ممثلي الكوميديا، الذين يعتمدون على الإفيهات والاسكتشات فقط، خاصة وأنّ ما حدث معهم في رمضان 2020 من انصراف الناس عنهم بمثابة جرس إنذار لهم، ومن ثم عليهم الاختيار الجيد من الآن، وإلا سيصبحوا في خبر كان.