6 أعمال لـ"حسن حسني" تبعد عن الكوميديا في بداية حياته الفنية

صنع الضحكة على وجوه الملايين طوال عقود، جعل الكوميديا رمزا لأعماله، يقف بجوار الوجوه الجديدة، وداعم مرن للكوادر الفنية المخضرمة، أعماله السينمائية رغم كثرتها إلا أنها محفورة بذاكرة المصريين، و"إفيهاته" تسبق كوميديانات الصف الاول، فهو بمثابة الظهر الحصين والعمود الفقري الذي لاغني عنه في الأعمال الفنية .

شارك "حسني" في 6 أعمال تبعد عن الكوميديا خلال العقد الأول من مشواره، فمن شخصية الشيخ قيسون المنشد الضرير في "البدرون" إلى "عوني" الرجل المادي في "سواق الأتوييس" وكان دوره علامة فارقة في حياته المهنية والفنية، حيث لفت إليه الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر تحديدا بشكل مختلف.

إلى دور الضابط القاسي في "البريء"، ودور مساعد وزير الداخلية في "زوجة رجل مهم"، والصديق الوفي في "الظالم والمظلوم"، إلى شخصية الموظف الاستغلالي في "فارس المدينة"، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم "سارق الفرح" بدور شخصية "ركبة" القرداتي، ذلك العمل الذي طلب المشاركة فيه مع المخرج داوود عبدالسيد حتي وإن لم يحصل علي أجر، ونال على الدور 5 جوائز.

يذكر أن الفنان حسن حسني وفاته المنية صباح أمس، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة، وتم دفنه جثمانه بمقابر الأسرة .