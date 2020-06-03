اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة بنسبة نجاح 99.14%

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني دور أول عن العام الدراسي 2019/2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" لمحافظة البحيرة.

وأعلن الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، بنسبة نجاح 99.14% حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 93643 طالبا وطالبة، حضر منهم 93589 طالبا، ونجح منهم 92787 طالبا وطالبة.

كما اعتمد آمنة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 88.19%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 6419 طالبًا وطالبة، حضر منهم 6282 ونجح 5540 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6، واعتمد الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضر 45 ونجح 45.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن إدارة الرحمانية التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 99.85% يليها في المركز الثاني إدارة الدلنجات بنسبة 99.8%، وإدارة كوم حمادة في المركز الثاني مكرر بنسبة 99.8%، فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الثالث بنسبة 99.76%، وتلتها إدارة رشيد التعليمية في المركز الرابع بنسبة 99.69%.