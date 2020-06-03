عربية البرلمان: نظام أردوغان فقد شرعيته

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن النظام التركي الإرهابي ممثلا في السلطان المهووس رجب طيب أردوغان، فقد شرعيته وأقربت نهايته وسقوطه على يد المعاضة والشعب التركي، خاصة بعد أن شن رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، هجوما على نظام أردوغان بسبب الفشل الكبير فى إدارة أزمة كورونا، وتسبب في العديد من الأزمات الاقتصادية وتأكيد أوغلو أيضا أن نظام أردوغان لا يحترم القانون، وأن تركيا من الدول التي يداس فيها القانون بالأقدام.

وقال أباظة في بيان له صدر، اليوم، إن أي نظام دكتاتوري واستبدادي يفقد شرعية بمجرد أن يحنث بالدستور والقانون، وهذا مايفعله رجب طيب أردوغان بشهادة سياسي تركي كبير في قيمة أحمد داود أوغلو، والذي كان رئيسا سابقا لمجلس الوزراء بتركيا، مشيرا إلى أن أوغلو أكد أيضا أن النظام التركي لا يتمتع بشفافية ومثل هذه الأنماط من العلاقات التي تبتعد عن الشفافية لا توجد في الدول الديمقراطية والقانونية، وإنما في الدول التي يداس فيها القانون تحت الأقدام، والدول التي تصل فيها الرشوة وسوء الاستعمال.

وأضاف أن تأكيد أوغلو أن المشكلات الاقتصادية التي يعيشها النظام وعجز فريق العمل ونقص السياسات والأزمات خلقتها السلطة الحاكمة بسبب عدم العقلانية وتركيز القرار في يد شخص واحد؛ ما أدى إلى فصل تركيا عن العالم، وأنهم يحاولون الآن إيجاد حل لها، وأن اقتصاد تركيا يتحول كل يوم إلى اقتصاد مغلق، وذلك بسبب الأسس الخاطئة التي وضعها النظام والإدارة الاقتصادية الخاطئة التي يسير عليها أردوغان.

وقال إن هذه التصريحات والانتقادات النارية من أوغلو تؤكد على أن الشعب التركي والمعارضة التركية فاض بها الكيل ولم تعد قادرة على أن تتحمل المزيد من السياسات والتصرفات الحمقاء من الدكتاتور رجب طيب أردوغان الذي حول تركيا إلى سجن كبير لجميع المعارضين لسياساته متوقعا قرب نهاية وسقوط النظام التركي.