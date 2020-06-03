محافظ أسيوط يبحث مع الأنبا يوأنس تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، لبحث سبل التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية، لاستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وأشاد "سعد" بما تقدمه الكنيسة الأرثوذكسية من جهود ومشاركة مجتمعية في العديد من القطاعات بالمحافظة، خاصة الصحة والتعليم ومحو الأمية، مشيرًا إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، والتي تشمل دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية، وذلك للأهمية الدينية والتاريخية لهذه المواقع.