اليوم.. قداس استثنائي احتفالا بعيد دخول العائلة المقدسة مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد دخول العائلة المقدسة والسيد المسيح أرض مصر، بإقامة قداس استثنائى فى كنائس الكرازة المرقسية، فى ظل استمرار إجراءات غلق الكنائس وتعليق الصلوات لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وحسب قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التابعة للكنيسة سيُقام قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بـ6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معاً وبرئاسة البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بالمعادى، فيما تختفى الاحتفالات الشعبية التى تقيمها الكنيسة هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وحسب الكنائس، يتوافق دخول العائلة المقدسة إلى مصر مع أول يونيو كل عام، وهو ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس فى فلسطين إلى مصر والاحتماء بها، وهى الرحلة التى باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت عامين و6 أشهر و10 أيام.

من جهة أخرى، ألغت مطرانية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، أمس، لأول مرة، المولد السنوى الذى تقيمه فى دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير، تزامناً مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وهو المولد الذى يشهد توافد نحو مليون ونصف المليون زائر من الأقباط والمسلمين، بسبب قرار منع التجمّعات والحد من تفشى فيروس كورونا.

ويُعتبر دير العذراء بجبل الطير أبرز محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والكنيسة الموجودة داخل الدير تحمل اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة هيلانة عام 328 ميلادية. من جهة أخرى، استقبل البابا تواضروس الثانى، أمس، فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أسرة شهيد الوطن عماد أمير رشدى، وهو من جنود الكتيبة ١٠٣ صاعقة، الذى استُشهد فى حادث كمين البرث بمحافظة شمال سيناء فى يوليو ٢٠١٧، للاطمئنان على حالتهم ومتابعتها.