الشرطة التركية تفرق مظاهرة في إسطنبول تضامنا مع محتجي أمريكا

فرقت الشرطة التركية مظاهرة في إسطنبول، تضامنت مع محتجي الولايات المتحدة، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وفي 25 مايو الماضي، قُتل الأمريكي أسود البشرة جورج فلويد، بعد أن ركع الضابط الأبيض ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد أثناء اعتقاله في الشارع لمدة 8 دقائق و46 ثانية، ولقي فلويد حتفه بعد نحو 6 دقائق تحت ركبة تشوفين.

وفصل جهاز شرطة مينابوليس تشوفين و3 ضباط آخرين شاركوا في تقييد حركة فلويد أثناء اعتقاله وقتله، وجرى اعتقال تشوفين وتوجيه تهمة القتل من الدرجة الثالثة له، فيما يتم التحقيق من قبل عدة جهات أمريكية في الحادث لتوقيع العقاب على الضباط الآخرين.

واندلعت احتجاجات سلمية في البداية ضد مقتل فلويد يوم 26 مايو الماضي بمدينة مينابوليس، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وعنف مستمرة ضد الشرطة الأمريكية التي ردت بالغازات المسيلة للدموع ورش الفلفل الحارق.