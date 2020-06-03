نواب ينسحبون من جلسة البرلمان التونسي لمساءلة الغنوشي

انطلقت جلسة البرلمان التونسي، اليوم، للنظر في إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء مواقفه السابقة، التي أخلت بتلك السياسة، وتخلل الجلسة خلافات وسجالات وانسحابات بين عدد من النواب.

عبير موسى: سأكشف تعمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تنفيذ الأجندة الاخوانية

وقبيل انطلاق الجلسة، أكدت النائبة عبير موسي أنّها ستكشف عن تعمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تنفيذ الأجندة الإخوانية، مؤكدة أنّ العديد من النواب تعهدوا بالإمضاء على عريضة سحب الثقة منه، حسب ما أفادت قناة العربية.

كما تعهّدت رئيسة كتلة الدستوري الحر، بالكشف عن "تعمد الغنوشي تجاوز صلاحياته في السياسة الخارجية، وتمكين سياسة المحاور من التغلغل في تونس وتوريطها في زعزعة استقرار المنطقة" وفق تعبيرها.

الغنوشي: الحياد السلبي في ليبيا لا معنى له

وتأتي جلسة المساءلة بعد يوم من إعادة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الإشادة بسيطرة ميليشيات طرابلس على قاعدة الوطية، في إصرار منه على عدم الحياد الذي قالت تونس إنّها تنتهجه حيال الأزمة الليبية، وتجاوزا لمنصبي رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.

وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية، إنّ الحياد السلبي في ليبيا لا معنى له، فنحن ندعو إلى الحياد الإيجابي القائم على قاعدة الدفع بكلّ الفرقاء إلى حل سياسي وسلمي.

وأضاف الغنوشي أنّ تواصله مع حكومة طرابلس الليبية لم يخرج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية، وذلك على عكس ما يقوله عدد من الأحزاب التونسية.