التضامن: 2.474 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة منذ أول يونيو

يبدأ الصرف اليوم لفئة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، حيث مقرر الصرف لهم أيام الأربعاء والخميس الموافقة 3 و4 من شهر يونيو، وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وشهد، أمس، ختام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، حيث تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في يومها الثاني؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 2.340 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 2.474 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات أمس في ثاني أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 183 ألف حالة بقيمة إجمالية 151 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.387 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.695 مليار جنيه، بالإضافة 770 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 628 مليون جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من صباح الإثنين الموافق الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي:

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الأربعاء و الخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الأحد والإثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

علما بأنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على آخر تنشيط، سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كل وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كل هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.