خليك في البيت.. تدريبات متخصصة للتأهيل لسوق العمل من الشباب والرياضة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

تقدم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر من خلال مشروع "طور وغير"، لأول مرة بث مباشر لمجموعة من التدريبات التعريفية في مجالات مختلفة وأساسية لأي وظيفة، لتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة منذ اللحظات الأولى لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، طريقة التسجيل في الدورات، ومواعيد المحاضرات، والمجالات المتاحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مجالات التدريبات المتاحة من الشباب والرياضة

يقدم مجموعة متميزة من المدربين المعتمدين من مايكروسوفت، التدريبات من خلال بث مباشر، والمجالات هي:

ـ تخطيط المسار الوظيفي

ـ الاكسيل

ـ تصميم مواقع

ـ الذكاء الاصطناعي

ـ Java script

ـ السيرة الذاتية

ـ Personal branding التسويق الشخصي

ـ التسويق الإلكتروني

ـ كيف تجد فرصة عمل

طريقة التسجيل في الدورات

يتم التسجيل في الدورات من خلال الضغط هنا.

البيانات المطلوبة للتسجيل

ـ الاسم كاملا.

ـ المحافظة التابع لها المتدرب.

ـ رقم الموبايل، على أن يكون مرتبط بحساب "واتساب".

ـ تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالمتدرب.

ـ كتابة الرقم القومي.

ـ تحديد الوقت المناسب لتلقي المحاضرة.

مواعيد بدء المحاضرات

تكون جميع المحاضرات أون لاين وبشكل مباشر مع المحاضر، لمدة خمسة أيام متتالية، مع توفير مواقيت صباحا ومساء لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد، وذلك بدءا من الأحد القادم 7 يونيو 2020 وإلى الخميس 11 يونيو 2020، والمواعيد هي:

ـ من الساعة 12 ظهرا إلى 3.30 عصرا (فترة صباحية)

ـ الساعة 6 مساء إلى الساعة 9.30 مساء (فترة مسائية)

وأوضحت الوزارة أن جميع الكورسات المقدمة، مجانية، ويحصل المتدرب على شهادة إلكترونية معتمدة من مايكروسوفت بعد الحصول على جميع التدريبات.