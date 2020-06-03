مدير القومي للبحوث الجنائية: الدولة أدارت أزمة كورونا على أعلى مستوى

عبرت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن فخرها بكيفية إدارة الدولة المصرية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"منذ اللحظات الأولى، والقيام بكامل مسؤولياتها بداية من أزمة السيول التي أعقبها مباشرة انتشار فيروس كورونا، بقولها: "الدولة أدارت هذه الأزمة على أعلى مستوى".

جاء ذلك خلال لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالى الجديد 2020/2021، الأمر الذي أيده الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، بتأكيده على أن الدولة المصرية بكفاءة بل وكل المؤشرات الدولية أكدت نجاح مصر بشكل غير مسبوق في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف القصبي، أن البرلمان واللجنة كانا على تواصل مع مجلس الوزراء من خلال التوصيات المختلفة، والتي كانت تلقى تفاعلا سريعا معها خلال وقت قصير، لكن يبقى أن نؤكد أننا بحاجة إلى مزيد من الوعي، فالشعب أجمع يستشعر الكفاءه التي أدارت بها الدولة المصرية أزمة كورونا، ولكن الوعي والتنفيذ بحاجة إلى المزيد من الجهود، حتى لا نصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها المواجهة.