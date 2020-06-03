القصبي: الرئيس اهتم بالحفاظ على صحة المواطن منذ بدء أزمة كورونا

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية وجهت البوصلة منذ اللحظة الأولى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" نحو الحفاظ على المواطن المصري وصحته مهما كلفنا هذا الأمر من أعباء اقتصادية، ولا شك أن حجم الإنفاق يزيد في الأزمات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالي الجديد 2020/2021.

وشدد القصبي، على أهمية توظيف مخصصات البحث العلمي والاستفادة منه على أكمل وجه لمواجهة الأزمات التي تواجهها البلاد، قائلاً: "المجتمع الذي لا يهتم بالبحث العملي مجتمع فاشل ولابد من دعم البحث العلمي في كل مجال والدولة تنظر بعين الاطمئنان للعلماء".

وأشار إلى أنه لاشك في أن المركز القومي البحوث الاجتماعية والجنائية يسعى لإعلاء المنهج العلمي في ظل تغير الخريطة الاقتصادية والسياسية، داعيا إياه إلى أن يدلو بدلوه فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، متسألا عما اسماه "سلوكيات ما بعد الجائحة وكيف ستغير نمط الحياة اليومية وكيف نستفيد من الطاقة البشرية في مؤسسات الدولة وكيف نوجه الطاقات والاستفادة منها في قطاعات أخرى".

وطالب عبدالهادي القصبي بضرورة أن تعكس الموازنات المقدمة للبرلمان أهداف وخطط واضحة تعكس توجهات المجالس، وهذا ضرورة بما يمكن من قياس الأهداف، لافتا إلى أن اللجنة سبق ورفضت موازنة إحدى المجالس القومية - في إشارة للمجلس القومي للسكان- وذلك لأنها لا تعكس الأهداف التي يجب أن يقوم بها هذا المجلس.

وحول ثقافة العمل عن بعد قال القصبي إن العمل من المنزل فرضته الجائحة لكن لا مجال للتراخي؛ ونحتاج للعمل الجاد لا سيما من جانب المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لدراسة لحجم الأزمة وتأثر الاقتصاد القومي وإعداد الخطط والدراسات للتعامل مع الأزمة.