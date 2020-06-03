الحركة الوطنية: مستمرون في دعم المتضررين من أزمة كورونا

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحزب مستمر في حملاته لتوعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، والمبادرات المجتمعية لتخفيف التداعيات السلبية للأزمة على الأسر الأكثر تضرراً وبخاصة العمالة غير المنتظمة.

وقال السيد لـ"الوطن"، إنه وجه قيادات وكوادر وشباب الحزب للنزول للشارع والتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها ومد يد العون لمن يحتاجه في ظل أزمة كورونا التي ضربت العالم كله مع ضرورة حثهم على الالتزام بالتدابير الوقائية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب المواطنين بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة الوباء، وعلى جميع القوى الحزبية والشعبية والمجتمع المدني التكاتف خلف الوطن لعبور هذه الأزمة.