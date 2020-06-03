الأرصاد: اضطراب بحركة ملاحة البحر الأحمر.. والطقس مستقر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، فيما يظل الطقس حاليا مستقر في درجات الحرارة ومكوثه ضمن معدلاته الطبيعية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح البلد"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن البحر الأحمر قد وصل ارتفاع الأمواج فيه إلى 2.5 و3 أمتار، موضحه أنه وبالنسبة للرياح فهي في معدلاتها الطبيعية المعتدلة بأغلب المناطق، ولكنها نشطة فقط بجنوب سيناء ومدنها.

وأكدت أن درجات الحرارة سترتفع مرة أخرى بداية من الغد، لتسجل 35 درجة مئوية، فيما تتوقع الهيئة تسجيل 33 درجة مؤية في طقس الجمعة المقبلة، مشيرة إلى أن الفترة الحالية متقلبه بالنسبة لدرجات الحرارة وستشهد انخفاضا وارتفاعا بمعدلات درجات الحرارة.

وتابعت: "نسب الرطوبة لم تسجل ارتفاع كبير حتى الآن، ولكن ومع ارتفاع درجات الحرارة وسطوع أشعة الشمس ستقل نسب الرطوبة".